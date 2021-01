Sgominato sodalizio transnazionale specializzato in furti alle autoconcessionarie

PORDENONE – E’ in corso dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 13 gennaio, tra il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia, un’operazione condotta dalla Polizia di Stato della Questura di Pordenone, che sta eseguendo, unitamente alle Squadre Mobili delle Questure di Milano e di Monza-Brianza, due ordinanze di custodia cautelare in carcere e due perquisizioni ad altrettanti indagati in stato di libertà, nei confronti di quattro cittadini balcanici, tre moldavi ed un ucraino, residenti in Lombardia, specializzati in furti in danno di autoconcessionarie.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, sono state coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Pordenone, che ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale i provvedimenti restrittivi.

Le attività investigative hanno avuto inizio la notte del 16 settembre 2020, allorquando dei ladri, dopo aver danneggiato la recinzione esterna, si introducevano all’interno del piazzale della Società “AdriaRent”, sita in questo viale Venezia, ove asportavano cruscotti e componentistiche d’auto per un valore complessivo di circa 15mila euro, accessori rimossi da autoveicoli marca BMW e Mercedes, ivi parcheggiati e di proprietà della predetta società di autonoleggio.