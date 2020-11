Shopping bag per ricordare impegno contro violenza sulle donne

PORDENONE – Si rinnova anche in questo anno difficile a causa dell’emergenza Covid, l’iniziativa promossa da Cucina 33 con la collaborazione de Il Capitello a favore delle associazioni Voce Donna e In Prima Persona.

“Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto per il secondo anno consecutivo – spiega Arianna Melissa, titolare di Cucina 33 – perchè pensiamo che sia quanto mai importante oggi, confermare il nostro impegno a fianco delle donne che subiscono violenza. La borsa di tessuto che indossiamo quotidianamente, ci ricorda un impegno che va oltre la ricorrenza del 25 novembre. Contiamo nella generosità delle persone che vorranno partecipare alla nostra iniziativa.”

Perché una borsa di cotone, usata in genere per portare la spesa o per i libri? “Volevamo rappresentare il nostro impegno quotidiano nei confronti di questo dramma sociale – aggiunge Emilia Romor, presidente de Il Capitello – ricordandoci bene che esso esiste tutti i giorni e che tutti noi possiamo fare qualcosa. Solo attraverso questo impegno comune, quotidiano e di tutta la società, si potrà contribuire a quel cambiamento culturale che è necessario per contrastare la violenza sulle donne”.

La shopping bag riproduce una scritta rossa: “Chi ti ama, ti lascia libera” ed è frutto del lavoro creativo dello studio grafico Centronedesign. Allo stesso tempo, sulla borsa sono evidenziati i recapiti telefonici di Voce Donna e per il fronte maschile, dell’associazione In Prima persona che si occupa del Centro di ascolto per uomini maltrattanti nella sede della Casa del Volontariato in via De Paoli a Pordenone.

Le borse di cotone bianche con la scritta rossa sono unisex, stampate in diverse copie, saranno disponibili con un piccolo contributo a partire da 5 euro. Il ricavato sarà destinato alle due associazioni.

Le shopping bag contro la violenza sulle donne si possono trovare da Cucina 33 (via XXX Aprile, 4) e nei negozi che sostengono l’iniziativa: a Pordenone: Être (Corso Garibaldi, 40), Ossigeno (Via Damiani, 11/A), a Sacile, Modacasa (via Gasparotto,31) e per Pasiano, Farmacia Romor Emilia (via Roma, 90).

Per ogni informazione è disponibile anche l’Associazione Il Capitello telefonando al numero 328 6689244.