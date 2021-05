Si consolida l’alleanza tra il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna nel segno del rally

BRUGNERA – L’amore tra la MRC Sport e la Sardegna si rafforza. Un rapporto ormai decennale fatto di collaborazioni tecniche, ma anche di rapporti umani, nati nei parchi assistenza o nei dintorni delle gare di rally e diventati nel tempo solide amicizie. La scuderia di Brugnera, guidata da Giacomo De Luca, ha stretto ora un importante sodalizio con la M Racing del presidente Pasqualino Mendola. Il club, nato per onorare la memoria del compianto Marcello Orecchioni, perito in un incidente stradale, ha base ad Arzachena e può contare su un buon manipolo di validi piloti, che in precedenza erano quasi tutti con la Porto Cervo Racing. “Con Giacomo (De Luca ndr) siamo amici da tempo – racconta Piero Fresi, una delle anime del club – ora tutti i nostri equipaggi entreranno a far parte della MRC Sport e correranno con la licenza della scuderia friulana. La M Racing resterà solo come associazione”. Fresi, nome notissimo ed amatissimo nell’ambiente del motorsport isolano e non solo, ha corso ben 33 edizioni del Rally della Costa Smeralda (su 38 in totale). “Ma nella nostra associazione – confida facendo professione di modestia – c’è anche Paolo Mordinti, che ne ha corse 34”.

“Siamo un bel team di piloti e di appassionati – continua Fresi – quasi tutti galluresi di Tempio, Arzachena, Olbia, un gruppo di amici molto coeso”.

“Sono particolarmente contento di poter accogliere in MRC Sport così tanti amici, peraltro tutti sportivi molto validi – è la chiosa di Giacomo De Luca, patron della scuderia friulana – e sono onorato della fiducia che mi hanno dato. Questo rafforzerà ancora di più la presenza in un’isola da me particolarmente amata”.