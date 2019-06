Si schianta su un muro in città: alcoltest positivo

PORDENONE – Ieri pomeriggio, 25 giugno, verso le 14 a Pordenone, in via Fontanazze, vicino alla rotonda di via Cappuccini un uomo di 71 anni, residente in città, è uscito di strada alla guida di una Fiat Punto, centrando il muro di cinta di una abitazione.

Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto anche agenti della Polizia municipale che hanno sottoposto il conducente al pretest, a cui è risultato positivo.

Dall’etilometro è poi emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1.26 grammi per litro.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante dell’incidente stradale.