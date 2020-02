Sicurezza, in 2 anni 89 provvedimenti contro accattonaggio

PORDENONE – Da settembre 2017 a novembre 2019 la polizia locale ha emanato 63 daspo urbani e 89 provvedimenti contro l’accattonaggio molesto. I daspo hanno riguardato l’allontanamento dalla città per vari reati, tra i quali lo stesso accattonaggio, ubriachezza molesta, bivacchi, commercio abusivo e altri reati.

Sono alcuni dei numeri diffusi dal Comune «che testimoniano l’impegno della nostra polizia municipale per garantire sicurezza e decoro alla città», affermano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore Emanuele Loperfido.

«Negli anni precedenti queste misure non erano adottate in quanto non previste nel vecchio regolamento comunale risalente agli anni ‘30 (il nuovo è stato approvato a agosto 2017, ndr). Ma è anche il frutto del rafforzamento dell’organico e delle dotazioni e di una nuova impronta data alla polizia locale, con più agenti per strada e meno negli uffici. Certo il controllo del territorio è compito sempre impegnativo – concludono – ma ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo le donne e gli uomini della polizia locale».

SICUREZZA, DECORO, AMBIENTE

Non solo daspo e accattonaggio. La maggiore attività sul fronte decoro e sicurezza ha riguardato anche altri aspetti. Nel 2019 sono stati effettuati 268 interventi tra tutela del verde, controlli ambientali, aree in stato di degrado e decoro urbano. Rilevate nello stesso anno dalla polizia locale ambientale 228 violazioni a regolamenti, ordinanze e leggi. Quattordici le persone indagate.

I controlli per abbandono dei rifiuti hanno toccato quota 665, il punto massimo rispetto al quadriennio 2015-2018. In un altro settore, quello degli stupefacenti, si registrano 32 sequestri rispetto agli zero del 2016, i due nel 2017 e gli 8 del 2018.

CODICE DELLA STRADA

Gli incidenti stradali rilevati, con riferimento sempre al 2019, sono stati 265, di cui nessuno mortale, contro i 308 del 2018 (due mortali). Il totale delle violazioni del codice della strada si attesta a 15.510, più o meno in linea con le fluttuazioni degli anni precedenti (15.438 nel 2016, 14.187 nel 2017 e 14.252 nel 2018). In merito alla tipologia di infrazione, crescono notevolmente quelle per l’uso del cellulare alla guida, dalle 96 del 2018 alle 276 del 2019, e per mancata revisione, dalle 369 del 2018 alle 825 del 2019.

Le sanzioni per veicoli senza assicurazione passano dalle 87 del 2018 alle 123 del 2019. Cala negli anni, invece, il trend per le soste irregolari. Se nel 2015 erano quasi 15 mila, nel 2019 sono state quasi 12 mila. Nel 2019 la centrale operativa è stata «bombardata» da oltre 37 mila chiamate, in calo comunque rispetto alle quasi 43 mila del 2018.

ALTRE ATTIVITA’

Significativa l’opera a tutela degli animali. Nel 2019 effettuati 50 controlli per garantirne il benessere e ben 108 interventi di recupero. Tra le voci rilevate c’è pure l’attività di polizia commerciale con 90 venditori controllati e 450 oggetti sequestrati.

La polizia sanitaria ha eseguito 44 trattamenti sanitari obbligatori e 10 accertamenti sanitari obbligatori. La polizia locale è stata inoltre impegnata sul fronte dell’educazione stradale che ha coinvolto ben 2.167 alunni tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 688 ore di informazione e formazione.