Sicurezza, telecamere più efficienti in città

PORDENONE – Garantire la costante efficienza delle 88 telecamere che sorvegliano la città, assicurandone la manutenzione, il funzionamento continuo e l’aggiornamento tecnologico.

E’ questo l’obiettivo del nuovo contratto triennale da circa 160 mila euro stipulato dal Comune con una società privata pordenonese per la gestione della videosorveglianza cittadina.

A portare a casa il risultato è stato l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido. «L’accordo –spiega – prevede un’assistenza globale e offre massima qualità nella manutenzione degli occhi elettronici, garantendo in particolare la continuità del servizio e, in caso di guasto, tempi rapidi di riparazione e ripristino».

Ma, oltre alla manutenzione continuata, «prevede anche un altro importante aspetto e cioè l’aggiornamento software e hardware con l’eventuale sostituzione di programmi e attrezzature obsolete, in modo che l’impianto di videosorveglianza offra sempre un servizio adeguato. Per noi sono obiettivi fondamentali. Arrivare a questo nuovo sistema –aggiunge – è stato un percorso lungo e voglio ringraziare per la collaborazione il dirigente comunale del settore gestione territorio, infrastrutture e ambiente, Maurizio Gobbato, e il comandante della polizia locale, Stefano Rossi».

La nuova convenzione è appena entrata in vigore. I responsabili della ditta sono già in contatto con il personale della sala operativa del comando di polizia locale, dove arrivano le immagini trasmesse dalla videosorveglianza. Il primo passo sarà verificare l’efficienza delle telecamere esistenti ed eventualmente intervenire per riparazioni e aggiornamenti.