Somministra bevande alcoliche senza autorizzazione: minimarket sanzionato

PORDENONE – Proseguono i controlli finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid19 e igienico-sanitarie. Nella serata di ieri, giovedi 5 novembre, la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons ha sanzionato un esercizio di vicinato dove al suo interno i gestori somministravano ai clienti bevande alcoliche e super alcoliche.

Nella serata di ieri, gli agenti verificavano la presenza di avventori all’interno locale adibito a minimarket all’insegna “Santa Maria” sito in via Selvatico, dove rinvenivano bicchierini di plastica usati per il consumo di super-alcolici, bottiglie vuote di distillati vari oltre a numerose lattine e bottiglie di birra, accertando la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche senza autorizzazione. Il titolare del negozio veniva sanzionato ai sensi della normativa Regionale con contestuale sequestro amministrativo del materiale utilizzato nella somministrazione in corso.

Nel corso dell’attività interveniva altresì la Polizia di Stato per le verifiche di Pubblica Sicurezza nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID-19.

La Polizia Locale trasmetterà gli esiti dei controlli agli Uffici del Suap del Comune di Pordenone per gli eventuali ulteriori seguiti sulla base della legge Regionale.

L’assessore Emanuele Loperfido ribadisce:”Nel complimentarmi con gli Agenti della Polizia Locale per la costanza e professionalità con la quale vigilano sul territorio, tutelando i cittadini rispettosi delle regole da un lato ed intervenendo nei confronti di chi pensa di farla franca dall’altro, ribadiamo l’invito ai cittadini a segnalare, allo 0434 392811, ogni tipo di attività non consona. Il messaggio è chiaro: a Pordenone si devono rispettare le regole”.