Sos allergie stagionali in arrivo! La natura viene in soccorso: il dottor Crozzoli spiega il perchè

Luce, colore, natura… sono queste probabilmente le prime parole che ci vengono in mente quando sentiamo parlare dell’arrivo della stagione che tutti noi amiamo: la primavera.

Simbolo del rinnovamento e del risveglio, per oltre un terzo della popolazione italiana è in realtà un vero e proprio incubo, poiché insieme ai fiori sbocciano anche puntuali starnuti, tosse, occhi arrossati e orticaria.

Le allergie rappresentano un rilevante problema di salute pubblica, sia per l’incidenza (in rapidissimo aumento) sia per l’impatto sulla qualità della vita e il conseguente costo delle terapie richieste. Queste, che sono principalmente a base di cortisonici, anche se dapprima portano ad una riduzione dei sintomi, quando protratte, innescano un circolo vizioso nel quale la terapia paradossalmente contribuisce al peggioramento dei sintomi.

Per evitare questo è possibile ricorrere ad alternative naturali, che consentono una significativa riduzione dell’infiammazione e un conseguente buon controllo dei sintomi, senza effetti collaterali.

Fra questi vi è Biosterine® A-Remedy Integratore di Prodeco Pharma, un integratore con Ribes nero, Piantaggine e Biosterine®, un fitocomposto a base di Basilico santo e Salvia officinale.

Il Ribes nero è una delle piante note già agli erboristi del tempo per il trattamento delle malattie allergiche. Le sue foglie possiedono preziose proprietà medicinali: hanno infatti una spiccata proprietà antinfiammatoria, grazie all’alto contenuto di particolari molecole in grado di bloccare l’azione della COX, l’enzima che induce la formazione di grosse quantità di prostaglandine, le sostanze responsabili del processo infiammatorio.

La somministrazione di estratti di foglie di Ribes nero in alte dosi in trattamenti cronici ha dimostrato inoltre che l’effetto antinfiammatorio non si accompagna ad effetti collaterali gastrici, tipici invece dei comuni FANS, facendo del Ribes nero una pianta d’elezione per il trattamento delle allergie, specialmente quelle di natura respiratoria.

Completano il prodotto, la Piantaggine, una delle piante tradizionalmente più efficaci sulle mucose dell’apparato respiratorio, grazie alla sua azione espettorante e lenitiva, e il Biosterine®, un complesso vegetale brevettato dato dall’unione di Basilico santo e Salvia officinale, che con una forte azione antinfiammatoria, antiasmatica e antiallergica, è in grado di favorire il riequilibrio delle difese immunitarie, di abbassare la reattività della mucosa bronchiale e di migliorare la funzionalità polmonare nei soggetti che soffrono di attacchi d’asma.

Tutti i benefici si qui descritti li potete trovare in un unico prodotto, disponibile nei punti vendita parafarmacie Casa Del Benessere, oppure ordinandolo on line qui :

https://casadelbenessere.com/antistaminici-sistemici/1691-biosterine-allergy-a-rem-cpr-8057968090576.html