Spesa e medicine a domicilio per persone in difficoltà

PORDENONE – I volontari della Protezione civile comunale e della Croce rossa hanno attivato il numero 0434 392290 – attivo dal lunedì al venerdì ore 8-18 – riservato a invalidi, anziani e malati residenti a Pordenone che non sono nelle condizioni di muoversi da casa per acquistare spesa e medicinali e non hanno nessuno che può provvedere per loro.

Non è un servizio di spesa gratuita, ma un servizio di spesa a domicilio per le categorie che ne hanno oggettivamente bisogno. «Si fa appello al senso civico di tutti – è l’invito del sindaco Ciriani – se non c’è reale bisogno non chiamate. Lasciate libero il numero e il servizio per chi ne ha veramente necessità».