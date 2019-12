Stella di Natale tipica alla Pasticceria Montereale

PORDENONE – Stelle comete numerate, una per una, realizzate dall’artigiano purliliese Alessio Moras e nascoste nella Stella di Natale confezionata nel laboratorio della gelateria-pasticceria Montereale gestita dalla famiglia Martin.

Una collaborazione che parte da questo Natale tra il famoso ceramista dei ristoranti stellati e la pluripremiata pasticceria di Pordenone sotto la guida professionale di tre giovani imprenditori: Rosi, Gianmaria e Matteo, unitamente alla mamma Edi.

La Stella di Natale, prodotta per il secondo anno consecutivo in 300 pezzi con all’interno le piccole stelle comete che per queste festività si distinguono per il colore dorato, si affiancherà ai tradizionali panettoni, pandori, biscotto Pordenone e dolce Friuli.