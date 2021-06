Storica Società Operaia, Festa per i Soci da 50 e 25 anni

PORDENONE – L’assemblea generale dei Soci della Storica Società Operaia di Pordenone si riunisce di nuovo, rispettando le misure di sicurezza, il distanziamento fisico e trasferendosi per l’occasione presso la Sala della Comunità “Don Veriano Unghietti” di Pordenone giovedì 24 giugno alle 17.30. I Soci dello storico sodalizio pordenonese si riuniranno per la relazione morale ed amministrativa della Presidente Rosa Saccotelli, per la consegna degli attestati di fedeltà ai soci con 50 e 25 anni, per approvare i bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021, per approvare il Regolamento Interno e per la nomina degli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio Probiviri).

Nell’occasione si terrà la consegna degli attestati di fedeltà ai soci con 25 e 50 anni di appartenenza all’Operaia.

Sarà una festa e un ringraziamento rivolti a Calabrese Bruno, Camerotto Vittorino Oscar, Fioret Mario, Lodi Amedeo, Musolla Paolo e Sandrin Antonio soci da 50 anni e Baldassarre Fernando, Cadamuro Bruno, Gismano Italo, Maccan Giacomo, Rocco Antonio, Ros Edda per i 25 anni.

L’augurio è di una vasta partecipazione dei Soci, che dovranno comunicare la propria presenza attraverso prenotazione (obbligatoria come misura di sicurezza) inviando una mail all’indirizzo info@somsipn.it oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica allo 0434.520820 o su whatsapp al n. 3467850927

Per info:

Storica Società Operaia di Pordenone – 0434.520820 – info@somsipn.it