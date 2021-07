Storica Somsi, riconfermata alla presidenza Rosa Saccotelli Pavan

PORDENONE – Riconfermata alla presidenza della Storica Società Operaia è la presidente uscente Rosa Saccotelli Pavan, che pertanto prosegue nel ruolo di guida del sodalizio per il terzo e ultimo mandato come previsto dallo statuto. La nomina per acclamazione è avvenuta ieri pomeriggio in occasione della convocazione degli Organi Sociali che si è tenuta a Palazzo Gregoris da parte dei Consiglieri eletti durante l’assemblea dei Soci lo scorso 24 giugno che rimarranno in carica per il prossimo triennio. Sempre per acclamazione è stato eletto anche il vicepresidente Piero Arena.

Nominata una donna anche nel ruolo di Segretario sia del Consiglio sia della Direzione, ossia Mariangela Longo. Quanto alla direzione sociale (che si compone di cinque persone) andranno ad affiancare la Presidente Saccotelli e il Vicepresidente Arena, tre consiglieri: due quelli confermati, Eddi De Nadai e Onorio Venier, cui si aggiunge come terzo componente (al posto della uscente Longo) un nuovo nome, la neo eletta in consiglio Lucia Cibin.

«Grazie non solo per la fiducia che mi avete riconfermato, ma anche per il sostegno che la “famiglia” Operaia mi ha dimostrato anche in questo difficile anno – ha commentato Rosa Saccotelli Pavan commentando la sua riconferma – Abbiamo cercato di dare un volto nuovo all’associazione e spero di poter completare quest’opera di rinnovamento.

In quest’ultimo triennio abbiamo ottenuto la personalità giuridica, elemento di non poco conto che ci consente di realizzare le progettualità e le programmazioni triennali sostenute dalla Regione. Siamo entrati nel Terzo settore, il che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione organizzativa, contabile e amministrativa. Vogliamo proseguire in quest’opera di radicamento specialmente guardando ai giovani.

Ringrazio l’intero Consiglio che mi ha sostenuto nel triennio passato e che in questi anni non si è risparmiato, è stato pronto e aperto a tante iniziative, non sempre scontate. Ringrazio in particolare Pietro Arena, solido sostegno e aperto alle iniziative. Infine grazie al nuovo Consiglio che mi dato nuovamente fiducia con cui siamo pronti a lavorare».

Completano il Consiglio di amministrazione dell’associazione Marco Colin, Stefania Cuccarollo, Francesco Longo, Cesare Mazzaro, Lucilla Moro, Francesco Musolla, Giuseppe Perlin, Enzo Samaritani, Enzo Santese, Cesare Serafino, Mario Tomadini. Il collegio sindacale è composto da Francesca Ferraro (presidente del Collegio), Roberto Sut, Davide Urbanetto, Sandro Moretti, Antonio Rocco. Collegio dei probiviri: Gianbattista Cignacco, Flavio Facca, Pompeo Pitter, Miralda Lisetto, Beniamino Perissinotto.