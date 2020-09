Successo per Ecocasa, dalla fiera le risposte per ristrutturare

PORDENONE – Si è conclusa alla Fiera di Pordenone la 10^ edizione di Ecocasa, manifestazione dedicata alla filiera dell’edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla bioedilizia.

Subito in crescita il numero dei visitatori registrati se confrontati con quelli dell’edizione 2019 di Ecocasa. Un trend che fa ben sperare per un’edizione da record di Ecocasa post pandemia.

In mostra nei centralissimi padiglioni 5 e 6 circa 70 espositori, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e pavimenti, dai serramenti e infissi ai sistemi per l’isolamento termico e acustico.

Doppio il target di riferimento del salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici.

Per tutti l’ingresso è stato gratuito.

Il Superbonus e gli altri incentivi del governo sono stati al centro dei convegni in programma domenica 13 settembre a Ecocasa: “Superbonus 110%: disamina dell’agevolazione tra normativa e contesto” è stato il titolo dell’incontro a cura di Civibank, main partner di Ecocasa, in programma al padiglione 5 alle ore 10.30, “La soluzione Costruttiva ISO SPAN alla luce del Superbonus 110%” è al centro del convegno delle ore 11.00 al padiglione 6 a cura di Iso Span Baustoffwerk Gmbh, tutto sugli impianti radianti a foglia: vantaggi ed opportunità nelle ristrutturazioni e con le pompe di calore è stato l’argomento del workshop in programma alle ore 12.30 nel padiglione 5, “Quanto pesa una casa? 110%”, è questo l’ironico titolo dell’incontro in programma alle ore 14.30 al padiglione 5 che ha spiegato in maniera approfondita come comprare, costruire, ristrutturare casa con le detrazioni fiscali 110% per il committente a cura di Atelier 1980.

Il convegno su “La casa oltre il bio” a cura di Ton Gruppe ha chiuso alle ore 15.00 al padiglione 5 il programma degli incontri di Ecocasa 2020.