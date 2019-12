Tappeti antisdrucciolo in tre punti della città

PORDENONE – In tre punti della città, sul ponte a Adamo ed Eva, sulla passerella ciclo pedonale che attraversa il Noncello in via Martelli e sul passaggio pedonale che lambisce il laghetto di San Giorgio sono stati posati tappeti antisdrucciolo ben stesi ed avvitati, in modo da evitare strappi e manomissioni.

Sono a prova di pioggia e di ghiaccio, elementi naturali che costituiscono pericolo per i ciclisti e i pedoni nel periodo invernale e sostituiscono i soliti pezzi di moquette che si rovinavano.