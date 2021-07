Team Elena inaugura Campetto San Gregorio

PORDENONE – In occasione dell’inaugurazione nel Centro Polisportivo LE GRAZIE del nuovo manto erboso del campo di calcetto nel quartiere San Gregorio in via Gemelli, con la presenza del Sindaco Ciriani che ha tagliato il nastro e dato il calcio d’inizio, il TEAM ELENA, chiamato a giocare la prima partita, ha risposto con l’abituale entusiasmo.

“Ringraziamo il Presidente Renzo Fadelli e tutta l’Associazione San Gregorio per averci concesso questo privilegio. È stata una bellissima emozione per noi essere stati scelti, e ne siamo davvero orgogliosi anche in nome di ELENA”.