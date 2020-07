Telelaser e autovelox su 17 strade. Parte campagna prevenzione

PORDENONE – Parte la campagna #vapian promossa da Comune e polizia locale. Settimanalmente, su sito e social del Municipio, gli automobilisti possono consultare dove vengono piazzati a Pordenone i sistemi di controllo velocità con telelaser e autovelox.

L’obiettivo, dunque, non è sanzionare ma prevenire, informare con trasparenza, sensibilizzare gli automobilisti a una guida che metta in primo piano la sicurezza delle nostre strade.

Fino al 26 luglio i controlli con telelaser e autovelox saranno effettuati lungo queste vie:

• Via Roveredo

• Via San Quirino

• Via Maestra Vecchia

• Via San Daniele

• Via Revedole

• Via Riviera del Pordenone

• Via Canaletto

• Via Villanova

• Via Montereale

• Via Interna

• Via Stradelle

• Via Piave

• Via Cappuccini

• Via Canova

• Viale Treviso

• Via de la Comina