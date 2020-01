Tennis Club Pordenone, grande successo per il Torneo di Natale

PORDENONE – Grande successo del torneo di natale organizzato dal Tennis Club Pordenone nell’ambito del progetto formativo denominato “Una racchetta tra i miei libri” rivolto ai giovani del nostro territorio che voglio affacciarsi al mondo del tennis.

La Federazione Italiana Tennis – ci spiega il Presidente del Circolo Andrea Lugo – organizza ogni anno dei progetti formativi con le scuole di avviamento al tennis (SAT), e gli Istituti di istruzione primaria di tutta l’Italia; per l’anno scolastico 2019-2020 hanno aderito alla nostra iniziativa gli Istituti delle scuole primarie Grigoletti, Radice, Padre Marco D’Aviano e Vendramini, con il coinvolgimento di oltre 300 bambini.

Il tennis – prosegue il Presidente Lugo – è un gioco di situazione che consente ai bambini di sviluppare non solo le loro capacità motorie e muscolari, ma anche e soprattutto quelle mentali attentive, coordinative e di adattamento, e il nostro Circolo, immerso in un verde giardino alberato a ridosso del centro cittadino, è un luogo ideale per i bambini delle scuole primarie che desiderano divertirsi, socializzare, e prendere confidenza con il gioco del tennis.

La nostra Scuola Sat – conclude il Presidente Lugo – ad oggi annovera oltre 70 iscritti, e il Torneo di Natale organizzato quest’anno è stato suddiviso per gruppi e livelli, con grande partecipazione di pubblico e delle famiglie.

La Scuola del Tennis Club Pordenone è oggi guidata dal Maestro Nazionale Giampaolo Gabelli, dai suoi collaboratori Roberto Gabelli, Giacomo Lis Ventura, Federico Argentino e Luigi Bonomo, dai preparatori atletici Rebecca Corai e Luca Rollo, e dal mental Coach Francesca Curione

I vincitori del Torneo di Natale

Gruppo dei piccoli, Manfredi Gortana, finalista Manuel Bertoldi Manfredi; nel doppio Manuel Bertoldi, Manfredi Gortana, Davis Salomon e Giulio Corazza. Gruppo Sat livello perfezionamento, Enrico Fagiolo, finalista Sara Ionita; nel doppio Alice Bomben, Sara Ionta e Gaetano Moller. Weber Gruppo Sat pre agonistica, Thomas Zeni, finalista Andrea Locatelli. Gruppo Sat agonistica, Leonardo Bertoldi, finalista Giovanni Zanon.