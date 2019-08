Tennis: ITF FVG Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup Eurosporting , avanzano le favorite

CORDENONS – Nella giornata odierna, 6 agosto, si sono disputati gli incontri del primo turno di qualificazione, in apertura di programma la slovena Nika Radisic, semifinalista della scorsa edizione, ha superato con un netto 6-4 6-2 l’italo spagnola Fossa Huergo.

Avanza al turno finale anche la milanese Federica Prati che ha sconfitto 6-4 6-3 Federica Trevisan. Bene anche la wild card Bertoloni che rifila un 7-6 6-3 alla Ceschi. Senza storia l’incontro fra Arcidiacono e Aprea, con la prima vincitrice per 6-2 6-0.

Sfida combattuta quella fra la slovena Erjavec, n.2 del tabellone cadetto e l’italiana Mazzola, con epilogo al super tie-break in favore della Eriavec. Stesso finale nel match fra De Ponti e Crescenzi, con esito favorevole per la De Ponti 10-8 al terzo set. Nessuna difficoltà anche per l’australiana Bozizevic che si impone sull’ungherese Muller con il punteggio di 6-1 6-3. Niente da fare per l’unica friulana presente in questa edizione, Anna Sturmigh travolta per 6-0 6-2, nel derby azzurro con Nuria Brancaccio.

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale che vede come testa di serie numero 1, l’olandese Arantxa Rus (n.120 Wta). La 28enne mancina di Delft è una delle protagoniste più attese del torneo friulano e vanta 18 titoli vinti a livello Itf, di cui l’ultimo proprio domenica scorsa in Spagna, al primo turno se la vedrà con la rumena Craciun (n.471 Wta). Si annuncia interessante la sfida fra l’inglese Jones, n.2 del seeding e l’azzurra Tatiana Pieri (n.480 della classifica mondiale).

La finalista della scorsa edizione Anastasia Piangerelli, se la vedrà con Angelica Moratelli. Jessica Pieri, reduce dal Wta di Palermo, affronterà invece una qualificata. Domani si concluderanno le qualificazioni che eleggeranno le 6 giocatrici al tabellone principale e scenderanno in campo i primi 4 incontri del tabellone principale.

Per tutte le info su tabelloni e risultati del torneo www.euro-sporting.it

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

N. RADISIC (SLO) (5) – N. FOSSA HUERGO (ITA) 6-4 6-2

V. ERJAVEC (SLO) – A. MAZZOLA (ITA) 2-6 6-2 10-5

N. BRANCACCIO (ITA) (8) – A. STURMIGH (ITA) 6-0 6-2

M. SPIGARELLI (ITA) (3) – S. MARIOTTO (ITA) (WC)

M. PISLAK (SLO) (1) – S. SZLAVIKOVICS (HUN)

F. PRATI (ITA) (10) – F.TREVISAN (ITA) (WC) 6-4 6-3

M.S. KRIWOJ (ARG) – B. LOMBARDO (ITA) 6-7 (4) 6-2 10-7

I. BOZICEVIC (AUS) (4) – N. MULLER (HUN) 6-1 6-3

A. TAGLIENTE (ITA) – K. TSYGOUROVA (SUI) (11)

A. BERTOLONI (ITA) (WC) – G. CESCHI (ITA) (12) 7-6 6-3

F. ARCIDIACONO (ITA) (6) – G. APREA (ITA) 6-2 6-0

R. M. DE PONTI (ITA) – G. CRESCENZI (ITA) 2-6 7-6(7) 10-8

