Torna Gioca Bimbi, divertimento “targato” 0-10

PORDENONE- Nato nel 2016 come evento collaterale di Hobby Show Pordenone, il salone dedicato alla creatività femminile, Gioca Bimbi è ormai diventato un evento autonomo, tutto dedicato ai più piccoli (fino a 12 anni entrano gratuitamente), che potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro voglia di divertimento in un grande spazio che sarà interamente pensato per loro e dove potranno giocare e creare in tutta sicurezza.

Una manifestazione che ha incontrato un grande consenso di pubblico e che quest’anno si presenta con una novità davvero importante: i weekend di divertimento saranno ben due, consecutivi.

Gioca Bimbi sarà infatti in programma a Pordenone Fiere sia nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2019, in contemporanea con GameCom (la manifestazione dedicata ai mondi del fumetto, del cinema, dell’animazione, dei games, dei cosplay, del fantasy e della fantascienza) sia in quello che va da venerdì 22 a domenica 24 novembre (ben tre giorni!), in contemporanea con Hobby Show Pordenone Autunno, il salone dedicato alla creatività manuale femminile.

Scienza e natura, giochi e creatività, divertimento e fantasia… Sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della manifestazione: i piccoli visitatori potranno cimentarsi in laboratori, esperimenti e tante attività fatte su misura per le varie fasce d’età. Confermate le due macroaree – Laboratori & Creatività e Giochi & Divertimento – ricchissime di attività didattiche e ludiche, cui si affiancheranno gli immancabili “gonfiabili” di Pulsar Crab e una pista di pattinaggio su ghiaccio per una razione di divertimento extra.

Anche quest’anno non mancherà il Ludobus, il pulmino itinerante della cooperativa pordenonese Melarancia, che nel weekend del 16 e 17 novembre porterà con sé un bagaglio di giochi, animazioni e laboratori per una “due giorni” creativa e divertente dedicata ai bambini di tutte le fasce di età.

Animazione garantita anche da Maravee, che nel primo weekend di fiera si presenta con tutta la sua voglia di allegria e con giochi per grandi e piccini, magie, fantasiosi palloncini e tanto altro ancora, da Federica Animazione con le sue colorate mascotte, da Fata Pri con i suoi Desideri Colorati dedicati al mondo delle fiabe (in entrambi i fine settimana fieristici) e dai giochi e dai quadretti da colorare di Blitz (entrambi i weekend).

Per i bambini più intraprendenti, il 16 e 17 novembre First Time Minibike insegnerà ai più piccoli la guida di una minimoto da cross elettrica in totale sicurezza, mentre Junior Moto School proporrà le sue splendide enduro Yamaha da far provare ai bambini dai 4 anni in su, presentando i suoi corsi che permettono di avvicinarsi alle due ruote divertendosi e senza pericoli.

Dal 22 al 24 novembre, invece, il divertimento a tema “motorsport” sarà appannaggio della magnifica pista digitale di ben 52 metri di lunghezza su tre livelli dove far correre le automobiline elettriche in scala 1/32, allestita dal TONDODROMO Slot Club Faenza.

Adrenalina pura anche quella garantita, sia nel primo sia nel secondo weekend di Gioca Bimbi 2019, da Laser Arena, vero e proprio campo di battaglie simulate dove anche i bambini potranno mettersi alla prova con una “vera” arma in mano gettandosi nella mischia senza alcun timore per mamme e papà, perché al massimo verranno colpiti da un innocuo raggio infrarosso.