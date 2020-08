Torre, il cane “sorveglia ” il quartiere

PORDENONE – La figura del cane accucciato, opera di Giulio Masieri, dà nuova vita all’anonima parete di una casa a Torre.

In visita al quartiere, l’assessore Walter De Bortoli, ha espresso il suo appezzamento per la bella idea promossa dall’Associazione Torre che favorisce la promozione dell’abitato integrando l’arredo urbano con un’immagine ben accolta con simpatia dalla comunità e dai visitatori di passaggio ed anzi, di concerto con il sindaco Alessandro Ciriani, si sta valutando di coinvolgere ulteriormente l’autore invitandolo a dipingere altri murales ovviamente in armonia con l’ambiente.

Giulio Masieri infatti è un artista con ventennale esperienza che vanta collaborazioni a livello internazionale con istituzioni pubbliche e con i colossi delle produzioni fumettistiche.

L’Assessore si è poi intrattenuto con Tiziano Barbisin dell’Associazione Torre che gli ha illustrato l’attività del sodalizio e i programmi futuri e poi ha raggiunto il cimitero di Torre dove si sono conclusi i