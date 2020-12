Tragedia nella notte di Natale, cuoco 31enne stroncato da un malore

PORDENONE – Tragedia nella notte di Natale a Cordenons. A soli 31 anni è morto il cuoco Andrea De Felice, originario di Pordenone, stroncato da un malore nella sua abitazione. Inutili i soccorsi. De Felice lascia la compagna e una bimba di sei mesi.

Era tornato da non molto da Londra, dove aveva lavorato per un periodo. Era rientrato a Pordenone e stava facendo progetti per il suo futuro lavorativo.

In passato, aveva prestato la sua opera per il noto chef Carlo Nappo. E proprio quest’ultimo lo ha ricordato sui social network, affermando di avere sentito Andrea in settimana. «Ci siamo sentiti tre giorni fa – ha scritto ricordando il 30enne scomparso. Mi mancheranno le tue cavolate, il tuo chiedermi consigli, ciao amico».

Non si conoscono le cause di questa tragedia. Il malore che ha colpito lo chef potrebbe essere di natura cardiaca o legato ad altri motivi.