Trasferta siciliana amara per i Ramarri; Trapani-Pordenone 3-0

TRAPANI – È amara la trasferta più lunga della stagione per i Ramarri. Al polisportivo di Erice il Trapani del nuovo corso Castori, in serie utile da cinque giornate, vince con un netto 3-0 grazie alle reti messe a segno da Coulibalt e Pettinari. Prossimo turno per i Ramarri lunedì sera al Rocco di Trieste contro la Virtus Entella.

Il tabellino:

TRAPANI – PORDENONE 3-0

GOL: 34′ pt Coulibaly; 13′, 17′ (rig.) st Pettinari

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello (11′ st Scognamillo), Buongiorno, Strandberg; Kupisz, Colpani (30′ st Odjer), Coulibaly (41′ st Aloi), Taugourdeau (41′ st Scaglia), Grillo; Piszczek (30′ st Dalmonte), Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Evacuo, Biabiany, Fornasier, Fili. Allenatore: Castori.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, De Agostini (18′ st Gasbarro); Zammarini, Burrai (9′ st Mazzocco), Pobega (9′ st Gavazzi); Tremolada (30′ st Chiaretti); Candellone, Bocalon (1′ st Ciurria). A disposizione: Bindi, Passador, Stefani, Vogliacco, Barison, Almici. Allenatore: Tesser.

ARBITRO Prontera di Bologna.Assistenti Margani di Latina e Grossi di Frosinone. Quarto uomo Rutella di Enna.

NOTE: ammoniti Burrai, Pettinari, Buongiorno, Bocalon, Di Gregorio. Angoli 3-3. Recupero: pt 4′, st 5′.

