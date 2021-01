Tre clienti nel locale senza mascherina, Finanza chiude 5 giorni bar Turrin

PORDENONE – La Guardia di finanza di Pordenone ha chiuso per cinque giorni il bar Turrin in via Pasch a Cordenons, dopo aver sorpreso alcuni avventori nella veranda sul retro, chiusa da teli e non visibile dalla strada.

Sette le sanzioni elevate dalle Fiamme gialle per la violazione delle prescrizioni anticontagio. In zona rossa, che proseguirà anche nel giorno dell’Epifania, è consentito solo l’asporto e l’ordinazione a domicilio, bar e ristoranti sono chiusi.

I finanzieri hanno notato che i clienti potevano accedere alla veranda dell’osteria direttamente dal parcheggio sul retro e che la banconiera faceva la spola, attraverso una porta di collegamento, fra il bar e lo spazio esterno, portando le consumazioni. È scattato così il controllo all’interno del locale.

Le Fiamme gialle della Compagnia di Pordenone hanno sorpreso tre avventori, riparati dalla veranda, mentre consumavano le bevande, servite in precedenza mentre hanno contestato ad altre tre persone, presenti all’interno della struttura ma senza il bicchiere in mano, di non indossare la mascherina.

Tutti e sei – cinque cittadini italiani, uno di nazionalità marocchina – sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei dpcm. Multati anche i titolari dell’esercizio, di nazionalità cinese.