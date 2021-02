Trionfo neroverde al Mazza; Spal-Pordenone 1-3

FERRARA – Trionfo neroverde al Mazza di Ferrara.

Il Pordenone formato trasferta (19 punti su 32 conquistati in stagione lontano da Lignano) batte 1-3 la Spal e riscatta la sconfitta interna di sabato scorso al Teghil contro il LR Vicenza.

Pordenone in vantaggio alla mezz’ora di gioco grazie alla prima rete in neroverde del croato Carlo Butic. Estensi che trovano il pareggio al 41′ del pt con Paloschi. Nella ripresa i ramarri salgono in cattedra e raddoppiano all’11’ con Ciurria che festeggia al meglio il suo compleanno e affondano il colpo con Zammarini allo scadere.

Con questo successo i ramarri salgono a quota 32 punti ed agguantano il lecce all’ottavo posto in classifica.

Prossimo turno sabato 13 febbraio ancora un derby triveneto al Teghil di Lignano contro il Cittadella.

Il tabellino:

SPAL – PORDENONE 1-3

GOL: 32′ pt Butić, 41′ Paloschi; 11′ st Ciurria, 46′ Zammarini

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Sernicola; Dickmann, Segre (18′ st Missiroli), Esposito (30′ st Di Francesco), Mora (18′ st Valoti), Strefezza; Moro (1′ st Seck), Paloschi. A disp.: Thiam, Gomis, Ranieri, Okoli, Spaltro, Viviani, Tumminello. All. Marino.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino (41′ st Stefani), Misuraca, Rossetti (23′ st Scavone); Biondi (37′ st Zammarini); Ciurria, Butić (41′ st Musiolik). A disp.: Bindi, Passador, Morra, Banse, Chrzanowski. All. Tesser.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. Assistenti De Meo di Foggia e Vono di Soverato. Quarto ufficiale: Amabile di Vicenza.

NOTE: ammoniti Marino, Segre, Tomovic, Butić, Biondi e Valoti. Angoli 4-3. Recupero: pt 0′; st 4′.

P.G.