Trofeo Emozione: da Pordenone a Tramonti di Sopra

PORDENONE – La seconda edizione del “Trofeo Emozione”, gara di ciclismo riservata alla categoria juniores inserita nel campionato regionale su strada, è in programma per sabato 22 agosto che porterà i ciclisti da Pordenone a Tramonti di Sopra dopo aver percorso 130 Km. di cui l’8O% in salita e 2.100 m di dislivello. Un tracciato di fatica, dove è richiesta determinazione, tecnica, collaborazione fra compagni di squadra.

Lo scorso anno – commenta il vertice dell’Associazione Emozione che organizza la competizione, il presidente Adolfo Sacchetto e il patron Andrea Favot, – hanno partecipato 107 atleti, quest’anno ne saranno presenti 230 di 36 squadre provenienti da tutta Italia.

Un significativo successo di partecipazione che evidenzia il valore tecnico attribuito alla gara perché “Emozionare” è la parola chiave di questa competizione. Ci saranno fra gli altri Gilberto Simoni, pluricampione con particolari doti di scalatore, Gianluca Bortolami ciclista che si è imposto in gare internazionali. Per poter partecipare alla gara tutte le persone devono aver effettuato la profilassi anti-covid, certificata dall’autorità sanitaria e sportiva.

Lo scorso anno – chiosa l’assessore allo sport Walter De Bortoli –l’Associazione Sportiva Dilettentistica Emozione ci ha presentato il proprio progetto, unire la passione per lo sport con le attività dedicate al sociale e subito ne abbiamo condiviso le finalità che mirano a valorizzare questi due importanti ambiti della società civile.

Quest’anno a causa dell’emergenza Covid, ma grazie al protocollo della Federazione, è stato possibile recuperare la parte sportiva nell’auspicio che il prossimo il sodalizio riprenda l’ordinaria attività ed infatti con il sindaco Alessandro Ciriani siamo in attesa di nuove proposte da sostenere.

Sotto l’aspetto strettamente sportivo, il Trofeo Emozione si inserisce in un momento particolarmente brillante ed effervescente e di alto livello tecnico per il ciclismo del nostro territorio, una stagione aperta con la recente Tre sere internazionale di ciclismo Città di Pordenone” , che si p è tenuta sulla su pista del velodromo Bottecchia e in chiusura il Giro del Friuli.

Significativo è l’apporto della Fiera il cui presidente Renato Pujatti a messo a disposizione 5000 m. q. per ospitare il villaggio ciclistico. Da qui infatti la carovana ciclistica partirà verso le 11.30 che dopo la passerella in città e in particolare sulla Riviera del Pordenone, proseguirà verso Fiume Veneto dove sarà data la partenza ufficiale.

Il serpentone e le ammiraglie sfileranno lungo le strade di San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Lestans, Pinzano, Folgaria, la strada della Bottecchia per arrivare a Tolmezzo e cominciare la parte più difficile ed impegnativa della gara, scalare la Sella Chianzutan, affrontare la cima di Pradis e lanciarsi verso il traguardo che si annuncia spettacolare nella volata a Tramonti di Sopra.

A vigilare sulla sicurezza della corsa ci saranno oltre un centinaio di persone di tra Polizia locale, carabinieri, Protezione civile, movieri e scorte motorizzate.

Inoltre il Trofeo Emozione è sostenuto da una ventina di sponsor che ne condividono i valori sportivi e sociali.