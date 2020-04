Ultim’ora: è morto Ezio Vendrame il Kempes del Pordenone

E’ morto Ezio Vendrame, ex calciatore di Vicenza, Napoli, Padova e Pordenone dove ha giocato nella stagione 1978/79 totalizzando 7 presenze e due reti. Ma anche allenatore proprio a Pordenone nelle giovanili per circa 3 anni e a Venezia e a Sanvito al Tagliamento.

Nato a Casarsa della Delizia, aveva 72 anni e da tempo stava combattendo con un tumore che, alla fine, lo ha sopraffatto.

Un uomo dalla personalità marcata, eclettico e con grinta da vendere.

Un genio del pallone – lo hanno definito in tanti – e protagonista di numerosi episodi bizzarri che lui stesso ha raccontato in alcuni libri andati a ruba tra i quali “Se mi mandi in tribuna godo” nel quale ricorda fra i suoi pochi rammarichi, il tunnel fatto al suo idolo, Gianni Rivera, quasi come una mancanza di rispetto verso il grande campione del Milan.

P.G.