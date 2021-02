Una messa per gli imprenditori con il Vescovo il 24 al Beato Odorico

PORDENONE – Su segnalazione dell’Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone sarà celebrata una Santa Messa per le attività Commerciali e, più in generale, del Terziario colpite duramente sul piano economico e negli affetti familiari dalla pandemia.

La cerimonia eucaristica si terrà mercoledì 24 febbraio, alle ore 18.45 nella chiesa del Beato Odorico da Pordenone di viale Libertà e sarà celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini e dal parroco don Alessandro Tracanelli. Sarà anche un’occasione per l’approssimarsi della festività più importante del mondo cristiano: la Pasqua.

Al termine della commemorazione interverrà il presidente provinciale dell’Associazione di categoria più rappresentativa a livello territoriale, Alberto Marchiori, per esprimere solidarietà e vicinanza agli imprenditori e lavoratori del settore.

Al rito sono invitati i titolari di attività commerciali, familiari e loro collaboratori, sindaci e autorità provinciali.