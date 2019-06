Una raffica di successi per i giovani allievi del “Maestri Progetto Tennis”

PORCIA – Con l’avvicinarsi dell’estate la stagione agonistica del Maestri Progetto Tennis entra nel vivo. L’Mpt è un consorzio di maestri ed istruttori di tennis, nato una dozzina di anni fa dall’idea di tre “istituzioni” del tennis friulano come Massimo Ghedin, Marco Bonadio e Vittorio Cecere. Alle metodologie di questa accademia itinerante aderiscono diversi circoli a cavallo tra le province di Pordenone e Udine. Il centro di perfezionamento e specializzazione, quartier generale degli agonisti, è al Tc Linus di Porcia, che ospita periodicamente gli allenamenti collegiali dei vari allievi della scuola. Tra questi si è distinto negli ultimi mesi Marco Antonio Tramciuk, classe 2010. Il giovanissimo talento si allena al Linus, compete con ragazzi più grandi di lui di un anno e sistematicamente li batte. Quest’anno ha vinto ogni competizione alla quale ha partecipato: i tornei di Casale sul Sile, Varmo, Trieste, lo storico “Joe Zentil” di Azzano Decimo, i campionati provinciali disputatisi Maniago e quelli regionali a Gorizia. Con lui nella squadra Mpt c’è Giorgia Ceciliot, classe 2009, a sua volta vincitrice del “Joe Zentil”, finalista a Trieste, semifinalista ai campionati regionali, nonché semifinalista al torneo Macro Area di Padova, dove erano presenti i migliori giocatori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Trentino e Alto Adige. Un altro virgulto interessante è Jacopo Cacciò, che quest’anno ha avuto solo la sfortuna di trovare spesso sulla

Tra i ragazzi più grandi in evidenza il quindicenne Kevin Stabarin, che ha già i punti per diventare 4.1 ed ampi margini di miglioramento, i coetanei Filippo Boria, David Turrin e il 19enne Cristiano Roman. Tra le ragazze la ventenne Asia Piccinato, Alessia Delpioluogo, 19 anni e Eleonora Ragagnin, 20, che insieme a Marta Deison giocano per i colori del Linus con buone possibilità di essere promosse in serie C.

Nel frattempo l’Mpt e il Linus hanno riportato il tennis a Marsure prendendo in gestione i due campi in terra rossa di via Berengario. Mercoledì 12 giugno dalle 16 e venerdì 14 giugno dalle 10 si terranno delle lezioni gratuite per bambini di età superiore ai 5 anni. Anche il Tc Linus ed il Tc Fiume Veneto ed il Tc Azzano Decimo proporranno corsi gratuti per bambini e ragazzi nella seconda metà di giugno, oltre ai normali corsi individuali e di gruppo per gli adulti. Per info è possibile contattare i numeri: 0434 590303; 339 3721100; 340 3745561.

Nella foto: Giorgia Ceciliot e Marco Antonio Tramciuk