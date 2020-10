Una società pordenonese è la realtà leader a Nord Est nel settore della “Close Protection”

PORDENONE – La Windrose Tactical Academy è una società pordenonese che si occupa di sicurezza a 360 gradi, spaziando dai corsi di aggiornamento per le Forze dell’Ordine in vari aspetti tattici ed operativi alla formazione di professionisti della cosiddetta “Close protection”.

In pochi anni, ma sfruttando il bagaglio di conoscenze ed esperienze ultra ventennale del suo titolare, Gianluca Tiepolo, e dei suoi collaboratori, è diventata un polo di riferimento di questo specifico settore per tutta questa parte d’Italia.

La formazione e l’aggiornamento dei cosiddetti Cpo, acronimo di Close Protection Officer, è dunque uno dei suoi core business. Il Cpo, come viene denominato nei Paesi di lingua anglosassone, in Italia viene chiamato solitamente “guardia del corpo” ed è di fatto un operatore che lavora in un campo tuttora privo di un albo professionale e di una normativa dedicata, contrariamente a quanto avviene in altre Nazioni.

Sull’argomento si è tenuta di recente nella sede operativa della Windrose a Pordenone, la presentazione di un libro, intitolato appunto “Close protection”, che è già un manuale imprescindibile per tutti gli addetti ai lavori del settore. Lo ha scritto il padovano Andrea Bordin ed è edito da La Case Books.

Classe 1971, Bordin opera da sempre nel mondo della sicurezza.

Laureato in Storia, ha conseguito il Master in Counter-Terrorism and Homeland Security presso la Columbia University di New York e successivamente le certificazioni Nato e Onu. Ha svolto missioni in Africa, Iraq, America Centrale, India, Libano, Siria, Stati Uniti e Emirati, con ruoli di Close Protection Officer e Security Manager.

È specializzato e certificato Nato in negoziazione rilascio persone sequestrate e in prevenzione del rapimento. Negli anni continuano le sue collaborazioni con vari paesi in ambito di Counter-Terrorism e Analisi Valutative. È titolare inoltre della Praesidium Security Consulting Ltd, agenzia internazionale specializzata in servizi di intelligence e di protezione.

Attualmente ricopre il ruolo di International Security Manager presso una delegazione europea in Medio Oriente.

Dopo una vita passata a proteggere gli altri Bordin ha deciso di scrivere questo saggio dedicato a chi vuole entrare in un settore decisamente complicato. “Scegliere di fare questo lavoro significa affrontare molte difficoltà – racconta – Si è costretti a vivere in prima linea situazioni a dir poco sgradevoli, si è sottoposti a un enorme carico di stress, si è separati dai propri affetti per lunghi periodi. Eppure vedo troppo spesso giovani che pensano si tratti di un gioco, forse perché hanno visto troppi film con Arnold Schwarzenegger o Bruce Willis. Ho deciso di scrivere questo manuale per far capire che il settore della sicurezza può offrire grandi opportunità, ma a costo di enormi sacrifici”.

Il libro di Bordin affronta le tematiche fondamentali per chi vuole lavorare in maniera professionale nel mondo della Close Protection a tutti i livelli, dal “semplice” lavoro di bodyguard fino a quello di Close Protection Officer o di Security Manager. Un libro corposo (quasi 400 pagine) che affronta in maniera sistematica ogni dettaglio, ogni tecnica, ogni situazione.

“Il mio lavoro consiste nel proteggere le vite degli altri – continua Bordin – Lo faccio da più di vent’anni, soprattutto in Paesi che, usando un eufemismo, potremmo definire ‘problematici’ da un punto di vista della stabilità politica. Quello della sicurezza è un settore in grande espansione, soprattutto all’estero”.

“L’amicizia e la collaborazione professionale con Andrea Bordin sono di lungo corso – spiega Gianluca Tiepolo – per questo la Windrose ospita e supporta spesso e con grande entusiasmo le sue iniziative e i suoi work shop”.