Un’altra corona nazionale per Cinzia e Peter, i talent scout di San Vito al Tagliamento

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Le Terme San Bonifacio a Fiuggi hanno ospitato il concorso di bellezza nazionale “Un Volto X Fotomodella”, seguito nel Triveneto da Cinzia Baradel e Peter Stefanutto, pordenonesi di San Vito al Tagliamento. La bella Victoria Zamfiroi, detentrice del titolo 2018, ormai affermata modella (era presente anche sul red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia), ha infatti ceduto il titolo alla marchigiana Alice Fedi.

Dalla nostra regione, dopo la vittoria conseguita al Ristorante Adriatico di Villotta di Chions (PN), erano partite Francesca Restivo e Sara Zeba, rispettivamente con le fasce Miss Eleganza Friuli (sponsorizzata da Filare Italia) e Miss Friuli (offerta dal Ristorante Adriatico).

Il titolo regionale ha portato fortuna alla 14enne udinese Francesca Restivo (nella foto), che, premiata dallo stilista Carlo Alberto Terranova, della maison Sarli New Land Couture, per il suo portamento è rientrata in Friuli con l’ambito titolo nazionale di Miss Eleganza Italia 2019

Studentessa al liceo scientifico “Copernico”, sogna di diventare medico e di viaggiare molto per scoprire il mondo. “Sono davvero entusiasta di questa esperienza – ha raccontato – Mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto nuove amiche e ho avuto la possibilità di poter mettermi in gioco. Ringrazio i miei genitori che mi seguono sempre e Cinzia e Peter che mi hanno dato l’opportunità di vivere questo sogno.”

Per Francesca ora, come per Victoria, una serie di appuntamenti importanti con la moda. Intanto è già tempo delle iscrizioni per il 2020. Per partecipare il numero di riferimento è: 3473049849

Prime selezioni: 11 ottobre alla Festa d’Autunno a Ligugnana di San Vito al Tagliamento e 23 novembre Miss in Sylvis al Ristorante Abate Ermanno di Sesto al Reghena.