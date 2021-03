Utilizzava un tagliando invalidi appartenuto al suocero defunto: sanzionata dalla Polizia locale

PORDENONE – La Polizia Locale di Pordenone – Cordenons ha avviato una serie di accertamenti approfonditi atti a scoprire chi utilizza abusivamente i permessi invalidi con il fine di garantirsi le relative agevolazioni. Durante i controlli mirati effettuati nel centro storico della città, grazie agli accertamenti incrociati effettuati sui veicoli e i conducenti, è stata scoperta una donna residente a Sacile, che transitava e parcheggiava in zona a traffico limitato, utilizzando un tagliando invalidi appartenuto al suocero defunto da tempo.

Il cartellino per disabili veniva ritirato dagli operatori e la persona alla guida, sanzionata. La Polizia Locale, da sempre sensibile a tutelare le categorie meno fortunate, continuerà a monitorare in maniera decisa il traffico veicolare del centro storico e della periferia, con pattuglie dedicate, al fine di stanare altri eventuali conducenti incuranti dei bisogni delle persone disabili. La persona è stata sanzionata con 120 euro e 2 punti sulla patente.

L’assessore Emanuele Loperfido: “tanta attività viene fatta, tramite un monitoraggio continuo del territorio ma anche per le dirette segnalazioni dei cittadini, rispetto ai controlli sulla sosta. purtroppo da questo punto di vista ancora molto dobbiamo fare come cittadini: in questo caso un episodio spiacevole e aver sanzionato un cittadino per aver utilizzato il permesso per disabili per poter utilizzare la propria vettura e sostare ovunque pur essendo il familiare disabile già defunto. Elemento deprecabile..”