Vaccini agli ultraottantenni, dove si potranno fare in provincia

PORDENONE – La campagna di vaccinazione degli anziani ultraottantenni che non risiedono in casa di riposo sarà itinerante. E’ quanto ha precisato l’Azienda sanitaria.

No, quindi, all’ospedale civile, come accaduto per gli operatori sanitari: il team di esperti raggiungerà gli ambulatori del servizio vaccinazioni che sono già attivi in tutto il Friuli Occidentale e si tratta di una novità importante, perché per la prima volta la campagna si sposterà dagli ospedali al territorio.

Da Pordenone (sede di Torre), sino a Spilimbergo (via Raffaello) e Maniago (via Unità d’Italia), passando da Azzano (viale XXV Aprile), San Vito (piazzale Linteris) e Sacile (via Ettoreo).

Chi invece non può muoversi sarà raggiunto a domicilio, come avviene oggi nelle case di riposo.