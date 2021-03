Vaccini in Fiera: invito di Ciriani “presentatevi 10 minuti prima, non un’ora prima”

PORDENONE – In merito alle vaccinazioni in Fiera a Pordenone, cominciate questa mattina, 28 marzo, il sindaco Alessandro Ciriani, sottolinea che “è importante da un punto di vista organizzativo gli utenti chiamati a vaccinarsi con la prenotazione si presentino 10 minuti prima, non mezz’ora o un’ora prima.

Se ci si presenta con troppo anticipo si aspetta per niente e si creano code inutili. L’orario specifico assegnato a ciascuno per la vaccinazione viene rispettato e non è che se vai prima lo fai prima”.