Via Cappuccini, sabato 27 luglio finiscono i lavori

PORDENONE – Da oggi, 24, a sabato 27 luglio, vengono completate tutte le asfaltature su via Cappuccini.

Da sabato sera i lavori saranno terminati e la strada sarà «libera».

Come accade in ogni cantiere, per disegnare la segnaletica stradale bisogna attendere un congruo periodo successivo all’asfaltatura, per ragioni tecniche.

La segnaletica verrà dunque posata dopo ferragosto. Il nuovo verde urbano verrà invece piantato a settembre, in attesa di temperature più miti e adatte.