Via Cappuccini, sabato 29 riapre sottopasso fino a via Candiani

PORDENONE – Dalle 12 circa di sabato 29 giugno il sottopasso di via Cappuccini riaprirà fino a via Candiani.

Verrà inoltre introdotto un tratto a senso unico dal parcheggio del cimitero a via Candiani, con direzione di marcia da Porcia a Pordenone, che verrà gestito in due fasi operative, ciascuna di 10 giorni circa, per ridurre al minimo i disagi.

La prima fase prevede il cantiere su mezza carreggiata da via Meschio a via Candiani.

Nella seconda fase il cantiere si sposterà da via Meschio al parcheggio di fronte al cimitero.