Via Cappuccini, tasse comunali azzerate ai commercianti

PORDENONE – Il Comune ha approvato l’abbattimento d’ufficio del cento per cento delle tasse comunali per le attività commerciali di via Cappuccini.

Ai titolari verranno dunque azzerate la Tari (tassa rifiuti), l’imposta sulla pubblicità, la Cosap (canone occupazione suolo pubblico) e l’Imu. Il provvedimento, redatto dall’assessore al bilancio, Maria Cristina Burgnich, arriva a ristoro dei disagi economici subìti dai lavori di riqualificazione della strada.

L’esenzione riguarda nove beneficiari e copre tutto il periodo del cantiere, vale a dire da giugno 2018 a fine 2019 (i lavori sono praticamente terminati ma manca la posa del verde urbano e della segnaletica orizzontale). A breve i destinatari riceveranno una lettera con la comunicazione ufficiale e i recapiti per le informazioni.

«E’ un indennizzo tangibile per il disagio arrecato – commenta il sindaco Alessandro Ciriani – ed è il massimo che il Comune poteva fare. Le leggi nazionali, infatti, non permettono di fornire direttamente soldi e abbiamo dovuto trovare un’alternativa. Nell’ambito di una normativa che prevede di modulare le esenzioni, abbiamo concesso il cento per cento».

Peraltro, «se la legge avesse consentito i risarcimenti diretti – spiegano dal Comune – si sarebbe dovuto avviare una procedura più lunga, richiedendo i bilanci ai commercianti. Così, invece, agiamo d’ufficio e senza l’aggravio di iter particolari».

Nel caso in cui il titolare sia in affitto, l’abbattimento Imu è subordinato alla firma di un accordo tra proprietario e locatario. Grazie a tale accordo (l’Ascom ha già predisposto un modello pronto da utilizzare) il primo si impegna a riconoscere al secondo una diminuzione dell’affitto pari all’esenzione Imu. Per quanto riguarda invece la Tari già pagata l’anno scorso, gli uffici comunali stanno valutando, normative alla mano, se restituirla o compensarla il prossimo anno.

Ma la novità per via Cappuccini è anche un’altra. Verrà infatti a breve disegnata su uno dei due marciapiedi (quello di sinistra dando le spalle al sottopasso) «una decorazione artistica eseguita da un’artista che ha firmato in altre città lavori famosi e apprezzati» spiega il sindaco.

Una volta effettuata anche la piantumazione del verde e la segnaletica orizzontale, il Comune organizzerà un’inaugurazione ufficiale alla quale l’Amministrazione inviterà i residenti. «Sappiamo che ci sono stati disagi – conclude Ciriani – ma ora il quartiere ha una strada completamente rinnovata e vorremmo che la comunità condividesse con noi la fine dei lavori».