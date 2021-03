Via De Paoli, venerdì 26 marzo riapre il tratto verso corso Garibaldi

PORDENONE – Venerdì 26 marzo riapre il tratto di via De Paoli verso corso Garibaldi. La posa del porfido, ultimo atto dei lavori in quel punto, è stata infatti completata, peraltro con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Contemporaneamente viene ripristinato il senso unico originario, per cui, sempre da domani mattina 26 marzo, le auto entreranno in via De Paoli da via Damiani. La vicina via Cairoli, invece, rimane per adesso nel senso di marcia attuale e cioè da via Beato Odorico verso corso Garibaldi.

Tornando a via De Paoli, ora i lavori proseguono con la realizzazione dei marciapiedi nel tratto verso via Oberdan.

Intanto sono stati definitivamente rimossi i bidoni interrati della spazzatura. «L’area, spiegano Comune e Gea, era ricettacolo di sporcizia e abbandono rifiuti. La rimozione potrà finalmente dare spazio e continuità al rinnovo della via. L’intervento non modifica la raccolta in centro storico. I residenti potranno continuare ad utilizzare il servizio porta a porta nei modi e nei tempi comunicati attraverso il calendario raccolte».