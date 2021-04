Via San Valentino, al via una settimana di asfaltatura

PORDENONE – Giovedì 15 aprile comincia l’asfaltatura di via San Valentino, ciclabile compresa.

Il tratto interessato è quello dall’ingresso del parco fino all’incrocio con via Galilei e via Baracca (all’altezza del ristorante «La Piera»). I lavori dovrebbero concludersi nel giro di una settimana, salvo imprevisti. La strada, in ogni caso, non verrà chiusa, ma ci saranno deviazioni in loco con inevitabili rallentamenti.

La ciclabile verrà colorata di rosso scuro per distinguerla in modo deciso dal resto della carreggiata, da cui comunque è separata da un cordolo. La pista, ricorda il Comune, è su unico lato e si potrà percorrere in tutte e due le direzioni.

Terminata l’asfaltatura, mancheranno solo la segnaletica verticale e orizzontale che, come sempre, viene effettuata dopo circa due settimane per consentire la completa asciugatura e sistemazione del nuovo strato d’asfalto. Dopo di che i lavori su via San Valentino saranno definitivamente conclusi, mentre procederanno su via Piave.