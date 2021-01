Via San Valentino senza pace per i lavori. Carreggiata stretta, non c’è spazio per le auto

PORDENONE – Non c’è pace per via San Valentino e via Piave. Mesi e mesi di lavori, ancora in corso e di cui non c’è ancora una data di conclusione, con i residenti nel quartiere sempre più arrabbiati anche per le soluzioni trovate che penalizzeranno notevolmente gli automobilisti.

“Provate a dare un’occhiata – lamentano – a come è strutturata la carreggiata (si riferisce al tratto iniziale di via San Valentino, dalla zona della Questura, fino ai giardini del Mutilato, dove si svolge tradizionalmente la Sagra di San Valentino) – è strettissima, fanno fatica a percorrerla senza danni due auto che provengono da direzioni opposte, figuriamoci se possono farcela due camion, o autobus. Tutto questo, per aver realizzato uno spazio amplissimo per pedoni e biciclette. E stiamo parlando di una strada a grande percorrenza di veicoli. Crediamo che qualcosa dovrà essere necessariamente rivisto”.

A farsi interprete di questo malcontento, Marco Cavallaro, consigliere comunale del Pd e segretario cittadino del partito, che rileva “alcune strade, come via Piave e via San Valentino, sono ostaggio di cantieri biblici. Porterei volentieri là qualche esponente della maggioranza per sentire cosa ne pensano i cittadini dei disagi patiti. Alcuni cantieri stradali sostiene sono aperti da inizio mandato. Non è possibile che, senza alcun preavviso, i residenti si trovino un giorno con un lato della strada chiuso e il giorno successivo l’altro. Giustissimo migliorare la città, ma c’è modo e modo per gestire le situazioni”.