Viabilità per sfilata carri allegorici

PORDENONE – La sfilata dei carri allegorici è in programma per sabato 15 febbraio e per consentirne lo svolgimento il Comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza che stabilisce divieti e limitazioni alla circolazione lungo le vie interessate dalla manifestazione.

Dalle 8.30 del mattino e fino alle 19 sarà istituito il divieto di circolazione in viale Martelli sulla carreggiata di due corsie in direzione centro città nel tratto compreso tra la doppia rotatoria di Riviera del Pordenone e quella di Borgomeduna poiché qui si raggrupperanno e si allestiranno i carri.

Inoltre, nel tratto compreso tra villa Carinzia e la rotatoria di Borgomeduna, vigerà il divieto di sosta sugli stalli posti sul lato della farmacia e della fioreria così come in tutta l’area del parcheggio di via del Maglio angolo via Martiri Concordiesi, nell’area davanti alla palazzina del PRA e dell’esercizio pubblico. Se sarà necessario sull’altra corsia, in uscita dal centro, sarà istituito il doppio senso di circolazione.

I carri ed i gruppi sfileranno lungo viale Dante, piazza Duca D’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, piazza XX Settembre e viale Martelli fino alla doppia rotonda, per cui su queste strade dalle 13 alle 19 non si potrà parcheggiare e la circolazione sarà vietata dalle 14 alle 18.

Inoltre dalle 6 di sabato 15 alle 8 di lunedì 17 febbraio sarà istituito il divieto di sosta in via Giardini Cattaneo nell’area sottostante al sovrappasso della passerella pedonale che collega via Borgo San Antonio e via della Vecchia Ceramica per consentire alla GEA di posizionare i compattatori dei rifiuti solidi urbani al servizio della manifestazione.