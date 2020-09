Viale Marconi riapre sera 11 settembre

PORDENONE – Viale Marconi riapre alla circolazione oggi, 11 settembre, alle 19, a una corsia. Il via libera alle auto si deve alla conclusione di un primo pezzo dei lavori sotterranei per mettere in sicurezza la roggia che scorre sotto palazzi e edifici.

Un’opera necessaria per garantire la piena stabilità degli edifici stessi. Nei prossimi giorni gli scavi verranno effettuati dall’altro lato, ma senza necessità di chiudere la strada.

Per ora, come detto, le auto potranno procedere su una corsia. Il Comune sta valutando se la prossima settimana, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, i lavori permetteranno o meno di aprire la circolazione a due corsie, evitando così ingorghi sulla rotonda di piazza Duca d’Aosta.

Ma, ovviamente, ciò sarà possibile solo se viene garantita la piena sicurezza di tutti, visto che i lavori continueranno a svolgersi a notevole profondità.

L’assessore all’urbanistica, Cristina Amirante, ha accompagnato la notizia della riapertura pubblicando sui social una foto delle maestranze al lavoro nel sottosuolo.

«Questa immagine – ha commentato – è l’emblema della difficoltà e dell’impegno che è stato necessario per realizzare il by pass della roggia sotto viale Marconi, a profondità superiori ai 6 metri con scavi da parte a parte in pieno centro cittadino.

Il ringraziamento va proprio a loro, agli operai delle imprese edili che con grande professionalità hanno consentito la realizzazione di un’opera molto complessa e difficile, superando ostacoli e imprevisti con volontà e determinazione.

Un grande grazie – ha proseguito – a tutti i dipendenti comunali degli uffici di viabilità e mobilità, ai tecnici di cantiere, al supporto di Hydrogea e della polizia locale. Grazie – ha concluso – a tutti i residenti e cittadini per aver utilizzato con giudizio e con rispetto le deviazioni e i mezzi alternativi in questi giorni di chiusura».