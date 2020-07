Victoria Zamfiroi si aggiudica la prima tappa di Miss Universo Fvg

CHIONS – La diciannovenne Victoria Zamfiroi di Orcenico di Zoppola, modella e studentessa di odontotecnica, ha vinto la prima selezione regionale di Miss Universo, prestigioso concorso di bellezza internazionale, nato nel lontano 1952 in California. Sul podio della manifestazione, tenutasi nel giardino estivo del ristorante Adriatico di Villotta di Chions, anche Lea Skaka, 22 anni di Porcia, studentessa, e Linda Gambin, 26 anni di Pieve di Soligo (TV). Era la prima tappa di un circuito di serate che gli agenti regionali, gli ottimi Cinzia Baradel e Peter Stefanutto, organizzeranno durante tutta l’estate in varie località del Friuli Venezia Giulia. Sono state ben 18 le ragazze in concorso sulla passerella dell’Adriatico, per tentare di strappare il pass per la finale nazionale che andrà in onda sul canale Mediaset, La5, mentre la finale mondiale va in onda ormai da diverse edizioni sull’emittente americana Fox Life e raccoglie ogni anno circa 600 milioni di telespettatori.

Per due volte l’Italia si è classificata al secondo posto: Daniela Bianchi (1960) e Roberta Capua (1987). La bellissima triestina Susanna Huckstep vinse nel 1986 il titolo di Miss Universe Italy e alla finale mondiale a Panama conquistò la fascia di Miss Photogenic, che la portò ad iniziare la sua importante carriera come modella nel mondo della moda e dello spettacolo (posò anche per Helmut Newton nel 1990 per il calendario Max). La Huckstep, insieme alla influencer Veronica Fedolfi, sarà in giuria alla prossima selezione regionale in programma a Lignano Sabbiadoro sabato 11 luglio, presso l’American Hotel (Lungomare Trieste, 152). Per info ed iscrizioni è possibile contattare il numero 345 7619904 o inviare la propria candidatura on line su www.missuniverseitaly.it