Weekend in famiglia, Autostar e Bmw organizzano attività il 30-1 dicembre

PORDENONE – Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: due temi di crescente attualità, per la cui sensibilizzazione Autostar, del Gruppo Autotorino, promuove ed ospita nella sua sede di Pordenone iniziative pensate per le famiglie.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre presso la concessionaria BMW di Pordenone, andrà in scena il “BMW Family On Board”; in entrambe le giornate esperti formatori ed educatori guideranno una serie di attività e laboratori per genitori e figli dai 2 ai 14 anni all’interno di apposite aree gioco. Inoltre, le famiglie potranno partecipare a simpatici concorsi con premi in palio. A tutti i partecipanti inoltre, verrà distribuito un “regalo sostenibile”, una borraccia in metallo con inciso il messaggio #forabetterworld: un ricordo che Autostar vuole lasciare alle famiglie per condividere con loro l’importante messaggio della sostenibilità di cui si fa portavoce.

Nell’Area Bambini, i piccoli dai 3 ai 6 anni sprigioneranno la loro creatività disegnando l’auto del futuro, per una mobilità sostenibile. I più grandicelli, invece, si sfideranno impiegando le loro energie nell’Area Ragazzi per alimentare a pedali i pannelli di uno speciale allestimento e testeranno le loro conoscenze rispondendo ad una serie di quiz. Nell’Area Famiglie, la creatività e la curiosità saranno le scintillanti protagoniste di tutte le attività e le famiglie avranno anche la possibilità di scoprire la mobilità ibrida di BMW Serie 2 Plug-in Hybrid, partecipando al concorso che mette in palio “Una Notte con gli Squali”, suggestiva esperienza pensata dall’Acquario di Genova.

“Crediamo sia importante e stimolante ospitare questi due giorni con il ‘BMW Family On Board’, perché la dimensione del gioco unisce le famiglie e rende più efficace, nonché magica, l’attività di apprendimento nei bambini e nei ragazzi. E questo diventa ancor più importante, quando trattiamo temi come i corretti comportamenti in strada o come la sostenibilità ambientale. Due argomenti che rappresentano sfide importanti per chi adulto diventerà così come per chi lo è già”. Così commenta Pietro Miola, responsabile della Concessionaria Autostar BMW di Pordenone.

INFO e PRENOTAZIONI

Le attività di BMW Family On Board saranno ospitate dalla Concessionaria Autostar BMW di Pordenone, in Viale Venezia 59, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019.

Entrambi i giorni seguiranno gli orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Info e prenotazioni: 0434 511211 (reception Autostar BMW).