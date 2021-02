Yogah Pordenone organizza un simposio virtuale sui sintomi medicalmente inspiegabili

PORDENONE – Un simposio virtuale sui sintomi medicalmente inspiegabili. E’ questo l’oggetto dell’incontro live gratuito online con Nicola e Gabriella, i due fondatori del Metodo integrale Yogah – l’Arte dello Yoga, che venerdì 19 febbraio alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di Yogah – l’Arte dello Yoga incontreranno il Dottor Danilo Toneguzzi (nella foto) per approfondire la fisiologia umana e le correlazioni tra mente e corpo.

Scopo dell’incontro è conoscere i sistemi di regolazione umana e i M.U.S., i cosiddetti “Medically Unexplained Symptoms” (sintomi medicalmente inspiegabili) ovvero una vasta serie di sintomi ai quali la medicina non riesce a dare una spiegazione chiara, se non come effetto dello stress. Attualmente si stima che oltre il 60% dei pazienti che accedono ad un consulto medico presentano tali sintomi.

Il Dottor Toneguzzi, psichiatra e psicoterapeuta, direttore Istituto Gestalt Pordenone e presidente Società Italiana di Psiconeurobiologia, conferma che “gli studi condotti nell’ultimo decennio, infatti, hanno evidenziato che i M.U.S. sono legati a situazioni di stress cronico dell’organismo, dove per stress si intende genericamente stress fisico (postura, sedentarietà, ma anche sovra-allenamento), metabolico (alimentazione non corretta, farmaci ad uso cronico) e stress emotivo (situazioni familiari o lavorative, ansia)”.

Risulta fondamentale, pertanto, conoscere i principi che incidono sulla nostra fisiologia, al fine di mantenerci in buona salute, ma anche al fine di garantirci, come vedremo, una qualità della vita ricca di soddisfazione e felicità.