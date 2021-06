A Purlilium Estate “Le Donne Guerriere” di Silvia Lorusso Del Linz

PORCIA – Mercoledì 30 giugno, alle ore 21.00, nella Barchessa Est di Villa Correr Dolfin, secondo appuntamento della mini rassegna Donne Protagoniste con “Le Donne Guerriere”, conferenza dedicata al ruolo e all’immagine della donna nelle vesti di combattente, a cura della scrittrice e regista Silvia Lorusso Del Linz.

La guerra è uno dei grandi ambiti che ha portato l’uomo al sostanziale dominio dei sessi. I guerrieri sono diventati sovrani e le donne, escluse dai giochi di potere, sono state lasciate in secondo piano. Non è però difficile incontrare nella Storia di tutti i tempi donne guerriere che, in un mondo di uomini, hanno dimostrato di saper combattere con le stesse capacità e con uguale coraggio e determinazione.

Silvia Lorusso, che da anni conduce ricerche sulle grandi figure femminili della letteratura, della filosofia, del teatro, nel corso della serata racconterà i profili di alcune donne d’armi di cui si hanno notizie da fonti storiche e letterarie: dalle coraggiose guerriere dei racconti dell’Iliade di Omero, che definisce le Amazzoni che combattevano a fianco dei Troiani “uguali agli uomini”, fino alle sovrane guerriere medievali e rinascimentali.

Nel corso della conferenza saranno proiettate le immagini raffiguranti alcune delle donne combattenti citate dalla relatrice.

Franca Benvenuti