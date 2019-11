Acteco, laboratorio tecnologico biomassa inaugurato a Cordenons

CORDENONS – Acteco – agenzia di consulenza tecnica ed ecologica – ha inaugurato nella zona industriale di Cordenons, in via Amman, il nuovo laboratorio tecnologico per la certificazione di apparecchi da riscaldamento a biomassa, a fianco la storica sede.

Nel laboratorio, Acteco verifica il rendimento, le temperature di sicurezza e la conformità delle emissioni degli apparecchi a biomassa (stufe, caminetti, cucine e caldaie a pellet e a legna) prima della loro immissione sul mercato europeo ai fini della apposizione del marchio CE.

Per fare questa attività Acteco:

è stata Accreditata da Accredia nel 2005;

è stata autorizzata dal Ministero dello sviluppo Economico nel 2006;

è stata notificata alla Commissione Europea nel 2006 diventando Organismo Notificato (NOTIFIED BODY) NB 1880.

Acteco è uno dei 12 laboratori Europei riconosciuti da Flamme Verte.

L’attività di certificazione degli apparecchia a biomassa nasce nel 2004, con una linea di certificazione, nel 2015 le linee diventano due, nel 2019 le linee sono diventate 4 in un nuovo laboratorio dedicato. Lo sviluppo di questa attività ha portato ad una internazionalizzazione di Acteco che conta tra i suoi clienti anche produttori spagnoli, serbi, americani e austriaci, oltre ai maggiori produttori italiani di apparecchi a biomassa.

Lo sviluppo del laboratorio ha portato alla assunzione di 3 tecnici qualificati che si occupano della certificazione a tempo pieno. La quarta linea di certificazione è in via di allestimento e porterà alla ricerca di un quarto tecnico.

Acteco, guidata da Claudia Marcuzzi, continua la sua storica “ultra-quarantennale” attività in campo ambientale, tra cui analisi delle acque di scarico e potabili, verifiche della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro e delle emissioni in atmosfera, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti industriali, impiegando altre 10 figure professionali