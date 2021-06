Ail: ambulatorio mobile, inaugurazione il 20 giugno a Maron di Brugnera

MARON DI BRUGNERA – Viene ufficialmente presentato domenica 20 giugno alle ore 11.15 in Piazza del Mercato a Maron di Brugnera l’ambulatorio mobile di Ail Pordenone frutto delle innumerevoli e vicine donazioni e offerte pervenute in ricordo di Lorenzo Pegolo un ragazzo di 16 anni prematuramente scomparso dopo una lunga e rara forma di leucemia.

La famiglia Pegolo molto commossa e felice per le tantissime attenzioni e attestati di profonda, sincera vicinanza vuole ringraziare di cuore gli esercenti, i privati e le persone a vario titolo per il coronamento di questo obiettivo che aiuterà molte famiglie attraverso la quotidiana opera di assistenza di personale preparato e dedicato in ricordo del loro Lorenzo il cui sorriso resterà per sempre impresso e presente.

Stefano Boscariol