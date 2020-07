Ail, commemorazione a Cordenons con raccolta fondi

CORDENONS – Domenica 21 giugno, Lucia e William De Bona hanno voluto ricordare il figlio Angelo De Bona (ricorrenza del suo secondo compleanno) organizzando una festa nel giardino di casa a Cordenons.

Molte persone si sono strette accanto ai genitori, nei momenti molto intensi e speciali ma soprattutto sentiti e partecipi con grande emozione.

La festa ha avuto anche lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza domicilare pediatrica dell’ospedale di Pordenone, assistenza che è stata vicina anche al figlio Angelo.

La somma raccolta e devoluta ad A.I.L. è di 600 Euro.

Un ringraziamento speciale al presidente della sezione di Pordenone, Aristide Colombera che ha rappresentato l’AIL . in questa occasione decisamente molto speciale. per e non solo i familiari.

Stefano Boscariol