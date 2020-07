Ail Pn, tradizionale appuntamento con Famiglie insieme

AVIANO – Alla fine, dopo tante riflessioni e confronti, anche per quest’ anno il tradizionale appuntamento con FAMIGLIE INSIEME in memoria di Bruno Ros non ha voluto venire meno nonostante l’emergenza da Coronavirus.

Infatti, grazie alle tante persone, soci e volontari che si sono impegnati e organizzati per far sì che tutto fosse a norma e di gradimento anche questa edizione ha avuto un grande consenso nonostante il consiglio AIL abbia dovuto limitare le prenotazioni a soli 200 posti.

Durante lo svolgersi dell’ evento ce stata occasione per dare voce fra i tanti ospiti alla Dott.ssa Michieli e Dott.ssa Lubiato del Cro di Aviano, al Vice Sindaco di Aviano Signore, alla Dott.ssa psicologa Pezzutto, alla fisioterapista Berti che hanno espresso parole di grande stima e gratitudine verso l’AIL PORDENONE.

A fare gli onori di casa il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera che ha pure coordinato le varie fasi della giornata che è iniziata con la celebrazione alle ore 11 della Santa Messa presso la Chiesa del Santuario di Madonna del Monte.

Il suo intervento rivolto ai tanti partecipanti è valso, inoltre, ad aggiornare il cammino dell’associazione fra i tanti obiettivi e le varie difficoltà incontrate ma sempre rivolte a un futuro attivo e concreto con la massima attenzione verso coloro che sono stati toccati da qualche sfortunato episodio riguardante la propria salute e benessere.

Un cenno è stato indirizzato ai vent’anni di questa associazione che proprio nel 2020 festeggia questo ambizioso e lusinghiero traguardo.

Fra i graditi ospiti anche il Primario della Pediatria dell’ospedale Civile di Pordenone dott.Roberto Dall’Amico che è intervenuto di persona nell’ esporre la situazioni medica ma soprattutto il rendiconto del rapporto con AIL PORDENONE

Presente anche l’immancabile caposala della Pediatria, Fedora Nascimben vera anima assieme a tante collaboratrici fra le quali Monica Mineto e coordinatrice dello stesso reparto.

Durante il proseguito della Festa aggregante e di sentita condivisione sono state realizzate due puntate della seguita e apprezzata rubrica AIL NEWS TELEPORDENONE.

La novità dell’ ‘evento è stata la partecipazione di un gruppo musicale mentre non è mancata la classica lotteria a premi.

Stefano Boscariol