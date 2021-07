Al Meeting di Brugnera Giada Carmassi fa doppietta

BRUGNERA – Un’atleta di casa è stata tra le grandi protagoniste della 17esima edizione del Meeting Internazionale FVG disputato a Brugnera. Non capita spesso che in una riunione di simile spessore qualcuno riesca a vincere ben due gare: l’impresa è riuscita a Giada Carmassi, 27enne di Latisana (UD) tesserata per la società organizzatrice Atl.Brugnera Friulintagli che nello spazio di poche decine di minuti ha prima vinto i 100 hs (vento contro di 0,8) in 13”56, resistendo alla croata Ivana Loncarek (13”68) e alla campionessa nazionale portoghese Catarina Queiros (13”91); poi ha conquistato la finale dei 100 dopo aver realizzato il miglior tempo in batteria. Sulla distanza piana, contro un vento di 0,8, la Carmassi ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 12”13, battuta ancora una croata, Margareta Risek in 12”34.

Il meeting friulano è stato salutato dalla presenza di molte rappresentative straniere, con alcuni atleti che puntavano a un’ultima verifica prima della partenza per Tokyo. In particolare erano presenti molti atleti sudafricani, in particolare Nicholas Ferns che ha provato a imitare la Carmassi, ma si è dovuto accontentare di due piazze d’onore. Nei 100 metri infatti solo il fotofinish ha diviso il sudafricano dal vincitore, il nigeriano dell’Atl.2005 Jeremiah Ogheneru Jakpa, primo in 10”70 contro il 10”71 di Ferns, vento -1,2; nei 110 ostacoli vittoria invece per Alessio Sommadal (Athl.Club Firex) in 14”51 con vento -0,7 e il sudafricano battuto per 23 centesimi. Successo croato nell’alto maschile con Filip Mrcic salito a quota 2,12 alla seconda prova per battere Nicholas Nava (Atl.Bergamo 1959) fermo a 2,08.

Dal punto di vista tecnico la sfida di maggior pregio è stata quella sugli 800, dove il marocchino dell.Atl.Bergamo 1959 ha chiuso in un probante 1’48”65 debellando la resistenza dei due portacolori locali, l’ex azzurro Enrico Riccobon (1’49”58) e Masresha Costa (1’49”81). L’attesa sfida sui 400 femminili ha premiato Rebecca Sartori (FF.OO.) in 54”11 davanti all’altra favorita della vigilia Jessica Peterle (Us Quercia Trentingrana, 55”48). Nei 3000 siepi acuto dell’ex olimpico Abdoullah Bamoussa (Atl.Brugnera Friulintagli) che con gara solitaria chiusa in 8’41”57 ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori esponenti di una specialità che presenterà ben tre azzurri a Tokyo.

Giornata calda ma ventilata, con una grande partecipazione soprattutto per le prove giovanili. Da sottolineare che si è gareggiato sul nuovo manto in polytan M-RT: la pista appena rimodernata è stata inaugurata proprio in occasione del meeting, pronto a tornare il prossimo anno per l’edizione della “maggiore età”.